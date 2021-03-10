ABD ve İsrail yarın danışma grubu toplantısı yapacak
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ABD ve İsrail yarın danışma grubu toplantısı yapacak

10.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:11
ABD ve İsrail yarın danışma grubu toplantısı yapacak

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk danışma grubu toplantısının yarın gerçekleştirileceği duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk danışma grubu toplantısının yarın gerçekleştirileceği duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk sanal stratejik danışma grubu toplantısını yarın gerçekleştireceği duyuruldu. Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın başkanlık edeceği toplantının bölgesel konulara odaklanacağı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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