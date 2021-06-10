ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslayan Demokrat Vekil Omar, İslamofobik tepkilere maruz kaldı
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ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslayan Demokrat Vekil Omar, İslamofobik tepkilere maruz kaldı

ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslayan Demokrat Vekil Omar, İslamofobik tepkilere maruz kaldı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

İnsan hakları ihlalleri, savaş suçları konusunda ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslayan Demokrat Vekil Ilhan Omar, kendi partisinden bazı vekillerin İslamofobik tepkileriyle karşı karşıya kaldı.

İnsan hakları ihlalleri, savaş suçları konusunda ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslayan Demokrat Vekil Ilhan Omar, kendi partisinden bazı vekillerin İslamofobik tepkileriyle karşı karşıya kaldı.

ABD'de Demokrat Parti içinde terakkiperver kanatla liberal kanat arasındaki ayrışma, Kongrenin Müslüman vekillerinden Omar'ın yaptığı Amerikan dış politikasıyla ilgili bazı güncel değerlendirmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

Önceki gün Temsilciler Meclisindeki oturumda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "ABD ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanını neden tanımadığına" ilişkin sorular soran Omar, konuya ilişkin Twitter paylaşımında da bulundu.

Omar, paylaşımında, "İnsanlığa karşı işlenen suçların kurbanları için aynı derecede hesap verebilirlik ve adalet sahibi olmamız gerekiyor. ABD, Hamas, İsrail, Afganistan ve Taliban tarafından işlenmiş akılalmaz suçlara tanıklık ettik. Bakan Blinken'a kurbanların adaleti nerede araması gerektiğini sordum." ifadelerini kullandı.

Omar'ın ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslamasına tepki gösteren çoğunluğu Yahudi Demokrat vekiller, bir açıklama yayımlayarak Omar'ın söz konusu açıklamasının "bir saldırı ve yanlış yönlendirme" olduğunu savundu.

Omar'dan diğer Demokrat vekillere tepki

Müslüman vekilden özür ve izahat beklediklerini kaydeden Demokrat vekillere yanıt veren Omar, "Desteğime ihtiyaçları olduğunda beni arayan çalışma arkadaşlarımın yazılı bir açıklama ile benden izahat istemeleri ayıptır. Açıklamadaki İslamofobik bağlam ise saldırgandır. Bu mektubun imzacılarının bitmeyen tacizleri katlanılmaz." şeklindeki açıklamasıyla mektuba tepki gösterdi.

Omar'a Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla destek veren Rashida Tlaib ile Alexandria Ocasio-Cortez de Omar'a yönelik tepkinin yanlış olduğunu vurguladı.

Tlaib, "İslamofobi halen canlı ve daha şiddet yüklü ancak onunla mücadele ise zayıf. Nefret sınır tanımıyor." değerlendirmesini yaptı ve her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını ifade etti.

Omar, pazartesi günkü oturumda Blinken'a, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail ve Afganistan ile ilgili bazı yetkilerini tanımadığını hatırlatarak, "Peki buralardaki insanlar haklarını aramak için nereye gidecekler?" sorusunu sormuştu.

Blinken, ABD ile İsrail'deki hukuk sisteminin mağdurların iddialarına yanıt verebilecek kapasitede olduğunu ve Afganistan'daki mağdurların da bazı imkanlarının olduğunu savunurken, Omar'ın "ABD bu mağdurlar için hangi hukuk mekanizmasını destekliyor?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban ile kıyaslayan Demokrat Vekil Omar, İslamofobik tepkilere maruz kaldı - Haberler
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