ABD ve İngiliz medyasının koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasına tepki New York Times, CNN ve BBC gibi Amerikan ve İngiliz medya kuruluşlarının Avrupa ile ilgili koronavirüs konulu haberlerde salgının en az görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye'den fotoğraf paylaşması tepki topladı.

Amerikan ve İngiliz medyasının Avrupa ile ilgili koronavirüs konulu haberlerde salgının en az görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye'den fotoğraf paylaşması tepki topladı.



Bu tarz fotoğraf paylaşımının devam etmesi üzerine Washington'daki Türk Büyükelçiliği bir twitter mesajı yayımlayarak bazı medya kuruluşlarını kınadı. Euronews.com'da Görüntüle