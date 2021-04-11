ABD ve Güney Kore istihbaratları: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi
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ABD ve Güney Kore istihbaratları: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD ve Güney Kore istihbaratları: Kuzey Kore, balistik füze denizaltısının montajını bitirdi

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini açıkladı.

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ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini açıkladı.

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini duyurdu. Dev denizaltının suya indirilmek için doğru zamanı beklendiği ifade edildi.

"ABD'YE BASKIYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN BEKLENİYOR"

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, "Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesini yaptı. Yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere, denizaltının stratejik bir etki yaratması için doğru zamanlamayı gözden geçirdiğini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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