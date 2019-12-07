ABD ve Güney Kore'den yarımadadaki barış görüşmelerini güçlendirme kararı

07.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:02

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'ndaki barış görüşmelerini güçlendirerek sürdürme kararı aldı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Devlet Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile ABD Başkanı Trump, 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kore Yarımadası'ndaki son durumun ciddi olduğu kaydedilen görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında hızlı sonuçlar almak için barış görüşmelerinin güçlendirilmesi kararına varıldı.

Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubatta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.



Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA