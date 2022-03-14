ABD ve Estonya'dan Ortak NATO Tatbikatı

ABD ve Estonya askerleri NATO bünyesinde ortak tatbikat düzenledi.

'Kılıç Vuruşu' (Saber Strike) adlı tatbikatta silahlı bir askeri aracın drone vurma kapasitesi test edildi.

Her yıl düzenlenen tatbikatın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olmadığı belirtiliyor.

DailyMotion.com / Güncel