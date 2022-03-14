ABD ve Estonya'dan Ortak NATO Tatbikatı
DailyMotion.com - Güncel
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ABD ve Estonya askerleri NATO bünyesinde ortak tatbikat düzenledi.
ABD ve Estonya askerleri NATO bünyesinde ortak tatbikat düzenledi.
'Kılıç Vuruşu' (Saber Strike) adlı tatbikatta silahlı bir askeri aracın drone vurma kapasitesi test edildi.
Her yıl düzenlenen tatbikatın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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