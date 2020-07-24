ABD ve Çin yönetimi arasında ipler iyice gerildi
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ABD ve Çin yönetimi arasında ipler iyice gerildi

ABD ve Çin arasındaki karşılık başkonsolosluk kapatma girişimlerinden sonra ipler iyice gerildi.

ABD ve Çin yönetimi arasında ipler iyice gerildi
24.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:15

ABD ve Çin arasındaki karşılık başkonsolosluk kapatma girişimlerinden sonra ipler iyice gerildi. Trump göreve geldikten bir sonra Çin ve ABD arasında karşılıklı vergilerin getirilmesiyle başlayan gerginlik hızla büyüdü. Küresel güçler bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da aralarındaki güç mücadelesini hızla sürdürüyor.

ABD'nin Çin'in Houston konsolosluğunu kapatması yönündeki talebi, son iki yılda dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bağların kötüleşmesine yol açtı. İki ülkenin yöneticileri gelinen noktada birbirlerini suçluyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten bir süre sonra Twitter hesabından Çin'e yönelik yaptığı açıklamalarla başlayan karşılıklı sertleşmelerde ipler iyice gerildi. Trump'ın, Çin ile ilgili 2018 yılında yaptığı bazı önemli açıklamalar gelinen son noktanın işaret gibiydi. 22 Ocak 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, Çin dahil tüm ithal çamaşır makinelerine ve güneş panellerine extra ek vergiler getirdi. 8 Mart'ta Trump, Çin dahil tüm tedarikçilerden çelik ithalatı için yüzde 25 ve alüminyum için yüzde 10 gümrük vergisi alınacağını açıkladı. 2 Nisan'a gelindiğinde ise Çin, uçaklar ve soya fasulyesi dahil 128 ABD ürününe yüzde 25'e varan tarifeler uyguladı. 3 Nisan'da ise Trump, yaklaşık 50 milyar dolarlık Çin ithalatına ilişkin yüzde 25'lik tarifeler uyguladı. 22 Ağustos'ta New York mahkemesi, Huawei Teknoloji Genel Müdürü Meng Wanzhou için ABD'de yargılanması için tutuklama emri çıkardı. 24 Eylül'de 200 milyar dolarlık Çin ithalatı için yüzde 10 tarifeler devreye girdi. 1 Ocak 2019'da yüzde 25'e çıkacağını söylüyor ve Çin, ABD mallarına 60 milyar dolar vergi veriyor. 7 Aralık'da mahkeme işlemleri ABD'nin Meng Wanzhou için tutuklama emri çıkardığını, çünkü Huawei'nin bağlantılı olduğu şirketlerin İran'a ekipman satma girişimlerini kapsadığını ve ABD'nin ülkeye karşı yaptırımlarını bozduğunu düşünüyor.

ABD ve Çin arasında 2019 yılında karşılıklı açıklamalarla ile iki ülke arasında gerilim yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılına gelindiğinde Çin'e yönelik eleştirileri devam etti. 1 Ağustos 2019'da Trump, iki gün süren görüşmelerden sonra, Çin ithalatında 300 milyar dolarlık yüzde 10 tarifeler uygulanacağını açıkladı. 5 Ağustos'ta Çin, ABD tarım ürünleri alımlarını durdurdu ve ABD Hazinesi Çin'in para birimini manipüle ettiğini açıkladı. 13 Ağustos'da Trump, 300 milyar dolarlık mallar listesindeki yüzde 10 tarifelerin bir kısmını 15 Aralık'a kadar erteledi. 23 Ağustos'ta Çin, yaklaşık 75 milyar dolarlık ABD malları için ek misilleme tarifeleri açıkladı. 20 Eylül'de ABD Ticaret Temsilcisi yaklaşık 400 Çin ürününde gümrük vergisinden hariç tuttu. 7 Ekim'de ABD Ticaret Bakanlığı, 28 Çinli şirketi kara listeye aldı ve ABD mal ve teknolojisinin Sincan'daki Uygur Müslümanlarına karşı insan hakları ihlallerine karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladı.

'ÇİN VİRÜSÜ'

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ilk çıktığı yer olan Wuhan'da durdurulabileceğini belirterek, Çin'e ilişkin çok ciddi suçlamalar yönelterek "Çin'in yaptıkları sonucu gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Korona virüs Çin virüsü" İfadelerini kullanmıştı.

Trump, 2020 yılında Çin'e yönelik eleştirilerine aralıksız devam etti. En son ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kalifornia eyaletinde yaptığı açıklamada, "Houston'daki Çin konsolosluğunun casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığının merkezi" olduğunu açıkladı. Trump yönetimi, 22 Temmuz'da Çin'in Teksas eyaletinin Houston kentindeki konsolosluğunun kapatmasını istemiş, bunun için de 72 saat süre vermişti. ABD kararına gerekçe olarak da 'ABD'nin fikri mülkiyet haklarının ve Amerikalıların kişisel bilgilerinin korunması' gösterilmişti.

ABD'nin 22 Temmuz'da Çin'den Teksas'ın Houston şehrindeki Başkonsolosluğu'nu kapatma talimatına misilleme olarak ise Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla ülkenin güneybatısında bulunan Çengdu şehrindeki ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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