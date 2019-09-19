ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında

ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret gerilimi sürerken iki ülkenin müzakere heyetleri yaklaşık iki ay aradan sonra tekrar bir araya geliyor

19.09.2019 15:00
ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ticaret gerilimi sürerken iki ülkenin müzakere heyetleri yaklaşık iki ay aradan sonra tekrar bir araya geliyor.


İki gün sürecek toplantı ekim ayı başında yapılacak üst düzey görüşmelerin temel hazırlığı niteliğinde. Ekim ayındaki zirvede atılacak adımlarla, iki ülkenin tüm dünyayı etkileyen ticaret savaşlarında baltaları kuma mı gömeceği yoksa yeni tarifeler gibi karşılıklı salvolara devam mı edeceği belli olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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