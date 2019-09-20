Abd ve çin müzakereleri devam ediyor, asya piyasaları yükselişte

ABD ve Çin arasında Ekim ayında devam etmesi beklenen müzakereler öncesi Asya piyasaları iyimserliğini korudu.

20.09.2019 12:20
Abd ve çin müzakereleri devam ediyor, asya piyasaları yükselişte

– ABD ve Çin arasında Ekim ayında devam etmesi beklenen müzakereler öncesi Asya piyasaları iyimserliğini korudu.

Çin hükümeti tarafından gönderilen heyet, bu hafta ABD Ticaret Temsilcileri bürosunda iki gün boyunca ABD delegasyonuyla iki ülke arasındaki ticari müzakerelere katılacak.

Diğer yandan yatırımcılar Çin ve Japonya'dan gelen Eylül ayı enflasyon verilerini takip etti.

Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında;

Nikkei yüzde 0.22,

Kospi yüzde 0.39,

Hang Seng yüzde 0.13

Shanghai Composite yüzde 0.23

S&P yüzde 0.35 arttı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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