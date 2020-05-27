ABD ve Çin Mücadelesinde Tedarikçi Adımı Atıldı
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ABD ve Çin Mücadelesinde Tedarikçi Adımı Atıldı

ABD ve Çin büyük bir mücadelenin içerisinde küresel ticaret savaşlarını devam ettiriyor.

ABD ve Çin Mücadelesinde Tedarikçi Adımı Atıldı
27.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:50

ABD ve Çin büyük bir mücadelenin içerisinde küresel ticaret savaşlarını devam ettiriyor. Herkesin birbirine ciddi oranda bağımlı olduğu günümüz dünyasında; hem ABD hem de Çin, tedarikçi konusunda anlaşamadı. Bakalım ikili arasında nasıl bir gelişme yaşandı.

Yönetim biçimleri ve kültürleri bakımından birbirlerine oldukça zıt pozisyonda bulunan Çin ve ABD mücadele etmeye devam ediyor. Her ikisi de dünya ticaretinde ve para sistemlerinde söz sahibi olmak istiyor. Ancak bunu yapmaları için öncelikli olarak teknoloji alanında gücü ele geçirmeleri gerekiyor. Çin teknolojik ataklarla bunu sağlamaya oldukça yakındı. Ancak ABD adeta bir balyoz darbesini Çin'e indirmişti.

Çin ABD tedarikçilerinin geri dönmesini istiyor

Çin'in bakanlık sözcüsü Zhao Lijian, "ABD'yi, hatalarını düzeltmeye, ilgili kararı iptal etmeye ve Çin'in içişlerine müdahale etmeyi bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer vererek ABD'ye çağrı yaptı. Yaptırımlar konusunda çok ciddi olan ve bir türlü geri dönmeyen ABD, son olarak diğer Çin şirketlerini engellemişti.

Huawei ile başlayan Çinli teknoloji devlerini engelleme süreci, şu anda bile devam ediyor. Ocak ayında yapılan anlaşmalarla biraz da olsa hafifleyen ticaret savaşları, alınan bir kararla yeniden alevlenmiş oldu. Video güvenlik ürünleri tedarikçisi Hikvision Digital Technology ABD kara listesine girdi. Her iki ülkenin genel durumlarına bakıldığında; uzun bir süre daha bu savaşı devam ettirecekleri söylenebilir. Donald Trump'ın 2018 yılında Çin ithalatına yönelik vergileri arttırması bununla ilgili en önemli belirtiler arasındaydı. Sizce Çin'in tedarikçileri geri çağırma açıklaması yerini bulacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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