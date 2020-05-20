ABD ve Çin Mücadelesi Teknoloji Dünyasını Dibe Götürebilir Uzun bir süredir devam eden ABD ve Çin mücadelesi teknoloji dünyasını karanlık yerlere götürebilir.

Uzun bir süredir devam eden ABD ve Çin mücadelesi teknoloji dünyasını karanlık yerlere götürebilir. Uzmanlar bu tür sorunların kısa vadede olmasa bile, uzun vadede teknolojiye sert etkilerinin olacağını söylüyor.

Dünyanın iki süper gücü olan ABD ve Çin neredeyse sürekli olarak mücadele halinde. Bazen ticaret merkezi bazen ise teknoloji odaklı yaşanan sürtüşmeleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz yıl ABD'nin sadece bir akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi olan Huawei'ye yaptığı baskılar bile, teknoloji dünyasını olumsuz yönde etkilemişti. Şimdi ise çok daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız.

ABD ve Çin mücadelesi finansman bulmayı zorlaştırıyor

İki Dünya süper gücü arasındaki mücadele nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bunlardan ilki Türkiye'nin de muzdarip olduğu finansman sıkıntısıdır. Kendi aralarındaki sert mücadele nedeniyle finans sektörü korkuya kapılabiliyor. Bu nedenle teknoloji şirketlerinin finans bulması zorlaşıyor.

ABD, Çin ile ilgili bütün ticari vergilere zam yaptı. Genel olarak %30 boyutlarına ulaşan bu zamlar; Apple, Microsoft ve diğer büyük teknoloji şirketlerini olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca Çin, kendi ülkesine gelen ABD malları ile ilgili vergi kararını neredeyse almak üzere.

Akıllı telefon satışlarındaki düşüşler önemli ölçüde ABD ve Çin arasındaki sorunlara dayanıyor. ABD, Huawei firmasına yasak koyarken akıllı telefon satışları düşüyor ve aynı şekilde ABD Çin'den gelen mallara vergi uygulayınca yine düşüş yaşanıyor. İkilinin mücadelesi nedeniyle teknoloji dünyası daha zor günler yaşayabilir.