ABD ve Çin Mücadelesi Teknoloji Dünyasını Dibe Götürebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD ve Çin Mücadelesi Teknoloji Dünyasını Dibe Götürebilir

Uzun bir süredir devam eden ABD ve Çin mücadelesi teknoloji dünyasını karanlık yerlere götürebilir.

ABD ve Çin Mücadelesi Teknoloji Dünyasını Dibe Götürebilir
20.05.2020 01:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:48

Uzun bir süredir devam eden ABD ve Çin mücadelesi teknoloji dünyasını karanlık yerlere götürebilir. Uzmanlar bu tür sorunların kısa vadede olmasa bile, uzun vadede teknolojiye sert etkilerinin olacağını söylüyor.

Dünyanın iki süper gücü olan ABD ve Çin neredeyse sürekli olarak mücadele halinde. Bazen ticaret merkezi bazen ise teknoloji odaklı yaşanan sürtüşmeleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz yıl ABD'nin sadece bir akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi olan Huawei'ye yaptığı baskılar bile, teknoloji dünyasını olumsuz yönde etkilemişti. Şimdi ise çok daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız.

ABD ve Çin mücadelesi finansman bulmayı zorlaştırıyor

İki Dünya süper gücü arasındaki mücadele nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bunlardan ilki Türkiye'nin de muzdarip olduğu finansman sıkıntısıdır. Kendi aralarındaki sert mücadele nedeniyle finans sektörü korkuya kapılabiliyor. Bu nedenle teknoloji şirketlerinin finans bulması zorlaşıyor.

ABD, Çin ile ilgili bütün ticari vergilere zam yaptı. Genel olarak %30 boyutlarına ulaşan bu zamlar; Apple, Microsoft ve diğer büyük teknoloji şirketlerini olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca Çin, kendi ülkesine gelen ABD malları ile ilgili vergi kararını neredeyse almak üzere.

Akıllı telefon satışlarındaki düşüşler önemli ölçüde ABD ve Çin arasındaki sorunlara dayanıyor. ABD, Huawei firmasına yasak koyarken akıllı telefon satışları düşüyor ve aynı şekilde ABD Çin'den gelen mallara vergi uygulayınca yine düşüş yaşanıyor. İkilinin mücadelesi nedeniyle teknoloji dünyası daha zor günler yaşayabilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı Haber
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular Haber
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Hasan Şaş Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: ABD ve Çin Mücadelesi Teknoloji Dünyasını Dibe Götürebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 01:48:51. #1.15#
title