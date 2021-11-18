ABD ve Çin Gazetecilere Uygulanan Kısıtlamaları Hafifletme Konusunda Anlaştı
Başkan Biden ve Xi Jinping görüşmesi öncesinde ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gazetecilere uygulanan kısıtlamaları gevşetme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.
Başkan Biden ve Xi Jinping görüşmesi öncesinde ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gazetecilere uygulanan kısıtlamaları gevşetme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi
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