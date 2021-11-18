ABD ve Çin Gazetecilere Uygulanan Kısıtlamaları Hafifletme Konusunda Anlaştı - Haberler
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ABD ve Çin Gazetecilere Uygulanan Kısıtlamaları Hafifletme Konusunda Anlaştı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Başkan Biden ve Xi Jinping görüşmesi öncesinde ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gazetecilere uygulanan kısıtlamaları gevşetme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Başkan Biden ve Xi Jinping görüşmesi öncesinde ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gazetecilere uygulanan kısıtlamaları gevşetme konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi

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Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü

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