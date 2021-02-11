ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl ABD'ye 15 bin ton, Çin'e 5 bin ton ihracat yapılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında, bu yıl ABD'ye 15 bin ton, Çin'e 5 bin ton ihracat yapılması hedefleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2020 yılında kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz girdisinin yüz güldürdüğünü belirtti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmaya başlamasıyla kuru kayısı ihracatının olumsuz etkilenebileceğini düşündüklerini dile getiren Özcan, "Endişe ve kaygılarımız aslında biraz da yersiz kaldı, 90 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirerek, ülke ekonomisine 266 milyon dolarlık girdi sağladık." dedi.

Özcan, en önemli kuru kayısı alıcılarından ABD'ye önceki yıl kentten 11 bin 39 ton kuru kayısı ihraç ederek 31 milyon 95 bin dolar girdi sağlandığını, geçen yıl ise aynı ülkeye 12 bin 335 ton ihracat yapılarak 38 milyon 186 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Bu ülkeye yapılan ihracatı 2021'de de artırmayı sürdürmek istediklerini ifade eden Özcan, "En önemli kuru kayısı alıcılarından ABD'ye önceki yıla göre 1300 tonluk ihracat artışı söz konusu oldu. Bu 1300 tonluk artış ülkemize 7 milyon dolarlık ek gelir sağladı. ABD en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Bu yılki hedefimiz ABD'ye 15 bin ton ihracat gerçekleştirmek." diye konuştu.

Çin'e ihracat hedefi 5 bin ton

Uzak Doğu'nun ise kuru kayısı ihracatçıları için yeni bir pazar olduğuna dikkati çeken Özcan, "2018 yılında yaklaşık 500 tonluk ihracat yaptığımız Çin'e, bir önceki yıl sıçrama yaparak 3 bin 200 ton civarında ihracat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz geçen yıl Kovid-19 salgını Çin'de başladı, sosyal hayat kısıtlamalarının başladığı dönemden haziran ve temmuz ayına katar ihracatta sıkıntı yaşadık. Çin'e ihracat yeniden toparlandı ve 2020 yılını 1880 tonla kapattık. Bu yıl Çin'e ihracat hedefimiz 5 bin ton, tabi bu orada sosyal hayattaki Kovid-19 kısıtlamalarının gevşemesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri ihracattaki önemini koruyor

Avrupa ülkeleri arasında Fransa ve Almanya'nın da kuru kayısı ihracatı açısından önemsendiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Almanya'ya ihracatımızda yaklaşık 700 tonluk artış var. Almanya'ya 6 bin 800 ton, Fransa'ya 7 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Avrupa bizim için kıymetli ve önemli bir pazar, buradaki gücümüzü koruyoruz. Avrupa ülkelerine ihracatımızda kısmı artış söz konusu, bu yıl Avrupa ülkelerine ihracatımızı arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz."

Rusya'nın gümrük vergisi uygulaması ihracatı etkiliyor

Özcan, geçen yıl Rusya'ya 4 bin 455 ton ihracata karşılık 8 milyon 929 bin dolarlık girdi sağlandığı anımsattı.

Rusya ve Ukrayna pazarında kuru kayısı ihracatında kısmi bir düşüş yaşandığını ve ihracatçılarla yapılan değerlendirmede bunun birden fazla sebebe bağlandığını kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"Orta Asya bölgelerinde düşük maliyetle üretilen kuru kayısı fiyatlarının bizdeki fiyatlara göre kısmen ucuz olması nedeniyle Rusya ve Ukrayna'da ihracatımıza kısmi düşüş söz konusu. Bir sıkıntımız da Rusya'nın kuru kayısı ithalatında kısmi gümrük vergisi uygulaması. Bu gümrük vergisi ithalatta onları, ihracatta bizleri zor durumda bırakıyor ve kuru kayısı fiyatında artış söz konusu oluyor. Yaklaşık 80 cent ile 1 dolarlık gümrük vergisi uygulaması var. Rusya'daki bu gümrük vergisi uygulaması kaldırılırsa biz yeniden 10 bin tonun üzerinde ihracat başlatabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş