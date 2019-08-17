ABD ve Çin'den Keşmir uyarısı: Hindistan yasakları kaldırıyor

17.08.2019 08:48

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüstünü kaldırmasının ardından Çin'in talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, söz konusu kararın "tehlikeli" olduğu uyarısını yaptı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, tek taraflı atılan bu adımın Çin için "hükümsüz" olduğunu söyledi.

Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Cammu Keşmir'deki son durumu Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Trump, Hindistan ve Pakistan'a bölgedeki tansiyonu azaltma ve "ikili diyaloğun" kurulması çağrısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle