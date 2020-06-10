ABD ve Çin'den alınan ürün artık Türkiye'de imal ediliyor
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ABD ve Çin'den alınan ürün artık Türkiye'de imal ediliyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark'ta daha önce ABD, Çin ve Almanya'dan getirilen ferrobor tozu üretilmeye başlandı.

ABD ve Çin'den alınan ürün artık Türkiye'de imal ediliyor
10.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:06

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark'ta daha önce ABD, Çin ve Almanya'dan getirilen ferrobor tozu üretilmeye başlandı.

ABD, Çin ve Almanyan'dan getirilerek Türkiye'nin bir çok alanda kullandığı ferrobor tozu Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark'ta üretilmeye başlandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulan BC Teknoloji Danış. İmalat Ltd. Şti. ülkemizin önemli ihtiyaçlarından olan ve bugüne kadar yurtdışından yüksek maliyetlerle ithal edilen ferrobor, ferrotitanyum, ferrovanadyum, Ferro niobyum gibi Ferro alaşım tozlarını mikron boyutlarda üreterek bir ilk gerçekleştirdi. Bu mikron tozlar kaplama, toz metalürjisi, döküm sanayi, elektrod üretimi gibi birçok önemli sektörlerde kullanılıyor.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Cemal Çarboğa yaptığı açıklamada, "ABD'den 5 bin liraya getirdiğimiz ferrobor tozunu biz çok rahat ve daha kaliteli ve düşük miktarlarda mikron seviyeleri daha düşük miktarda 350 veya 400 liraya mal edebiliyoruz" dedi. Çarboğa, "Biz yerli üretim olan ferroborlarımızı granür halinde alıyoruz. ve bunları nano ve mikron boyutlara getiriyoruz. İstenilen mikron boyutlara getirebiliyoruz. Nano çalışmalarımız devam ediyor. Onda da bir sonuca vardık. Sadece bor karbor olarak değil ferrovanadyum, Ferro niobyum, ferrosilisyum yani bütün ferro alaşımlarını nano ve mikron boyutlarda gerçekleştiriyoruz. Daha önce bunları temin etmemiz zordu. Çin'den, ABD'den, Almanya'dan bir çok ülkeden ve yüksek miktarlarda getirtebiliyorduk. Maalesef bunlar projelerimizden devletimizin parasını aktararak getirebiliyorduk. Kendi cebimizden değil de projeler vasıtasıyla getirtebiliyorduk. ABD'den 5 bin liraya getirdiğimiz ferrobor tozunu biz çok rahat ve daha kaliteli ve düşük miktarlarda mikron seviyeleri daha düşük miktarda 350 veya 400 liraya mal edebiliyoruz. Bu da kendi öz kaynaklarımızı daha doğru kullanım yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA ÜRETİMİ YAPILIYOR"

Doç. Dr. Cemal Çarboğa bu ürünün Türkiye'de ilk defa üretimi yapıldığını ve yurtdışından getirilen ürünlerden daha kalitelisin ürettiklerini söyledi. Çarboğa, "Türkiye'de ilk defa üretimi yapılıyor. Siparişlerimiz de geliyor. Buradaki en büyük avantajda akademik olarak tozları değerlendiriyoruz. Ölçülendiriyor, sınıflandırıyor ve ona göre de bir uzman yardımıyla kişilere, akademisyenlere, dökümcülere, kaplama yapan firmalara gönderiyoruz" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA

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