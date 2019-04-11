ABD ve Çin Bir Ticaret Anlaşması Uygulama Mekanizması Üzerinde Anlaştı"

– ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirterek iki ülkenin bir ticaret anlaşması uygulama mekanizması üzerinde anlaştığını söyledi.

CNBC'ye konuşan Mnuchin, görüşmelerde süreci bu denli uzatan önemli bir nokta da dahil olmak üzere anlaşmazlıkların çözülmeye başlandığını söyledi ve ekledi:

"Bir uygulama mekanizması üzerinde anlaştığımızı söyleyebilirim. İki tarafın da devam eden sorunların çözülmesi için uygulama ofisleri oluşturması konusunda fikir birliği sağladık. Bu, iki tarafın da ciddiye aldığı bir konu. Belgelerin uygulamaya konulmasına odaklı olarak çalışıyoruz."

Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin üzerinde uygulayacağını öne sürdüğü ek gümrük vergilerini olası bir "uygulama aracı" olarak kullanıp kullanmayacağıyla ilgili bir yorum yapmazken, Salı günü Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile yapılan görüşmenin oldukça yapıcı olduğunu söyledi. Mnuchin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gece geç saate kadar görüşmelere devam ettik ve yarın sabah için de bir telefon görüşmesi ayarladık. Hala değinmemiz gereken önemli noktalar var ama iki taraf da bir anlaşma oluşturulması için sıkı bir şekilde çalışıyor.

"Bunu hızlı bir şekilde yapabilmeyi umuyoruz fakat geçici de olsa anlaşma için bir tarih belirlemeyeceğiz. Eğer bir ticaret anlaşması üzerinde fikir birliği sağlayabilirsek, bu anlaşma Çin ve ABD'nin ekonomik ilişkisinde son 40 yılın en büyük değişimi olacak. Çin ekonomisinin dışarıya açılması, ABD şirketleri ve çalışanlarına çeşitli faydalar sağlayacak önemli yapısal değişimlere yol açacak." - İstanbul

Kaynak: DHA