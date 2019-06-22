ABD ve Çin Arasındaki Ticari Savaş, Dizüstü Bilgisayarların Fiyatlarına Yansıyacak

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, birbirlerinin ürünlerine koydukları ek vergilerle devam ederken bu iki dev ülkenin arasındaki gerginlik teknoloji şirketlerini ve teknoloji ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor. ABD yönetimi, Çin ürünlerine yeni ek vergiler koymakla tehdit ederken ABD'li teknoloji şirketleri, dizüstü bilgisayarlarda yaşanabilecek fiyat artışları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Intel, Microsoft, Dell ve HP gibi büyük teknoloji firmaları, ortalama dizüstü bilgisayarı fiyatlarında 120 dolarlık bir artış yaşanacağını tahmin ediyor. ABD'nin Çin ürünlerine koyacağı 300 milyar dolarlık tarifeler, ABD'li teknoloji şirketlerini önlem almaya itiyor.

ABD'li teknoloji şirketleri ise daha fazla bu fırtınanın dinmesini beklemek istemiyor. ABD bazlı bazı yonga üreticisi firmalar, ABD yönetimini, ticaret savaşındaki tansiyonu artık daha fazla artırmamaları konusunda uyardı. Ayrıca Intel ve Xilinx, ABD hükümetinin aldığı Huawei ürünleri satışı yasağının kaldırılmasını istedi.

İki ülke arasında yaşanan bu gerilim ve dizüstü bilgisayarların fiyatlarına yansıyabilecek olan bu tansiyon artışı, teknoloji ürünlerini genellikle dışarıdan alan ülkemizde bulunan ürünlerin fiyatlarını da etkileyecek.