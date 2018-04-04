ABD ve Çin Arasındaki Gümrük Vergisi Krizi Borsada Düşüşe Neden Oldu

ABD ve Çin arasında gümrük vergilerinin karşılıklı arttırılması borsada düşüşe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de üretilen elektronik, hava, uzay sanayi ve makine parçaları gibi ürünlere 50 milyar dolar değerinde vergi getirmesi üzerine Çin'in de karşılık olarak aralarında soya fasulyesi, arabalar, uçaklar gibi 106 ABD menşeli ürüne vergi getirmesi borsayı olumsuz etkiledi. Özellikle Apple ve Dell gibi dev markaların ürünlerinin üretiminde aksama ve fiyatlarında artışa neden olabilecek ABD vergileri nedeni ile NASDAQ Çarşamba sabahı 500 puanın üzerinde değer kaybetti. Asya'da da Hong Kong ve Güney Kore borsalarında düşüş yaşandı.

Katıldığı bir sabah programında düşüşü değerlendiren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Wall Street'in bu kadar şaşırması beni şaşırttı. Haftalardır bunun hazırlığı yapılıyordu" dedi. Ross borsanın tepkisini "orantısız" bulduğunu sözlerine ekledi.

Çinli yetkililer ABD ile yaşanan vergi gerilimine ilişkin, "Eğer biri ticaret savaşı istiyorsa, biz sonuna kadar savaşırız. Eğer biri konuşmak isterse kapımız açık" diyerek Beyaz Saray ile görüşmeye açık olduklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu sabah sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz Çin ile ticaret savaşında değiliz. Biz o savaşı yıllar evvel aptalca ve beceriksizce ABD'yi temsil edenler yüzünden kaybettik. Yıllık 500 milyar dolar ticaret açığımız var ve çalınan fikri mülkiyetlerimiz yüzünden 300 milyar dolar kaybediyoruz. Bu şekilde devam edemez" dedi.

Çin ayrıca Dünya Ticaret Organizasyonu WTO'ya ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri ile ilgili olarak "danışmanlık" isteğinde bulundu. WTO'ya yapılan bu başvurusu WTO'nun iki ülke arasında oluşan ticari ayrılıklara arabuluculuk yapmasının kapısını açıyor. - WASHINGTON