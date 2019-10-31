ABD ve Çin arasında 'ticaret savaşı'nı bitirecek anlaşmanın imza yeri değişti
ABD ile Çin arasında 'ticaret savaşlarını' sonlandıracak anlaşmanın imza yeri değişti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılacak anlaşmanın imza yerinin yakında duyurulacağını kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında 'ticaret savaşlarını' sonlandıracak anlaşmanın imza yeri değişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Şili'deki protestolar sonrası Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin iptal edilmesi üzerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşacağı adresi kısa zamanda açıklayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle