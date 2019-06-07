ABD ve Çin arasında 'ticaret savaşı' alarm veriyor; Peki devlerin askeri güçleri ne durumda?
ABD ve Çin arasında ticaret savaşı devam ediyor. Peki askeri güçleri ne durumda?
Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor.
Ticaret savaşlarından Tayvan meselesine, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketlilikten Kuzey Kore nükleer faaliyetlerine, İran'dan Venezuela'ya birçok konuda iki ülke arasında restleşmeler yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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