ABD ve Çin Arasında Güney Çin Denizi Gerilimi
Trump yönetimi Çin'e yönelik sert tavrını, iki ülke arasında görüş ayrılığına yol açan en hassas bölgesel konuya da taşıyarak Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hakkını reddetti.
16.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:36
Trump yönetimi Çin'e yönelik sert tavrını, iki ülke arasında görüş ayrılığına yol açan en hassas bölgesel konuya da taşıyarak Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hakkını reddetti. Pekin ise Washington'u uluslararası hukuku kasıtlı olarak çarpıtmakla suçladı.
Kaynak: DailyMotion.com