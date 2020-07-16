ABD ve Çin Arasında Güney Çin Denizi Gerilimi Trump yönetimi Çin'e yönelik sert tavrını, iki ülke arasında görüş ayrılığına yol açan en hassas bölgesel konuya da taşıyarak Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hakkını reddetti.

Trump yönetimi Çin'e yönelik sert tavrını, iki ülke arasında görüş ayrılığına yol açan en hassas bölgesel konuya da taşıyarak Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik hakkını reddetti. Pekin ise Washington'u uluslararası hukuku kasıtlı olarak çarpıtmakla suçladı. Kaynak: DailyMotion.com