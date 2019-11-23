ABD ve Avrupa ülkeleri, İstanbul'u geride bıraktı

23.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:36

ABD ve Avrupa ülkelerinde elde edilen verilen, suç oranı yüksek olduğu düşünülen İstanbul'u geride bıraktı. ABD'de 2019 yılı içinde 81 bin 489 suç polis tarafından kayıt altına alınırken Avrupa'da Belçika ve Fransa suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor.



İstanbul Valiliğinin asayiş olaylarına ilişkin 2019 verilerini açıklamasının ardından gözler ABD ve Avrupa ülkelerindeki verilere çevirdi. ABD'de büyük şehirlerdeki suç oranları İstanbul'un suç oranlarının üzerinde seyrediyor. Son yıllarda ciddi düşüş göstermesine rağmen özellikle ABD'de Los Angeles, New York ve Chicago gibi büyük şehirlerde evden hırsızlıktan, araçtan hırsızlığa, gasptan iş yeri hırsızlığına kadar hırsızlık türevi suçlardaki yüksek oranlar dikkat çekiyor.



Los Angeles'ta 2019 yılında 81 bin 489 suç işlendi



Los Angeles'ta 2019 yılında bugüne kadar 8 bin 407 kişiye yönelik şiddet içeren hırsızlık suçu işlenirken toplamda 81 bin 489 suç polis tarafından kayıt altına alınmış durumda. 2017 yılı sayımlarına göre yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı Los Angeles'ta genel hırsızlık suçlarının nüfusa oranı ise yüzde 2.



New York'ta ise benzer bir durum yaşanıyor. New York polis departmanı verilerine göre hırsızlık içerikli suçlarda geçtiğimiz seneye göre 2019 yılında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşanırken bugüne kadar toplam 63 bin 396 hırsızlık içerikli suç gerçekleşti.



Chicago'da 35 binden fazla hırsızlık olayı



ABD'nin doğu ve batı yakasındaki en büyük şehirlerdeki suç oranları bir başka büyük şehir olan Chicago ile benzerlik gösteriyor. 2019 yılında Chicago'da Chicago polis departmanının verilerine göre hırsızlık ile alakalı 35 bin 654 olay yaşanırken Chicago'da şu ana kadar gerçekleşen suçların nüfusa oranı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.



2019 yılında 34 binden fazla kişi ateşli silahlar sonucu hayatını kaybetti



Hırsızlık olaylarının yanı sıra ABD'de silahlı saldırı suçlarındaki oranlar da korkutuyor. Cinayetler dışında ABD'nin gündemindeki bir konu olan toplu silahlı saldırılar ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşu Silah Şiddet Arşivi - GVA'Nın verdiği bilgilere göre 17 Kasım tarihine kadar yılın ilk 321 gününde 369 toplu silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Bir toplu saldırı olayının toplu silahlı cinayet olarak tanımlanması için 4 ya da daha fazla kişinin aynı olayın sonucu olarak hayatını kaybetmiş olması gerekiyor. Gene GVA'nın verilerine göre cinayet, intihar ve kaza sonucu ölümler dahil olarak ateşli silah ile ölenlerin sayısı 2019 yılında 34 bin 365 iken 25 bin 929 kişi ateşli silahla yaralanmış.



Avrupa'da da durum farklı değil



AB'nin resmi kurumlarından yapılan açıklamalara ve resmi verilere göre AB ülkelerinde suç oranları giderek artıyor. AB Polis koordinasyon teşkilatı Europol'ün verilerine göre organize suçlar, özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlar, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuya bağlı suçlar artıyor. Eurostat'ın 2018'de güncellediği verilere göre AB ülkeleri içinde en yüksek suç oranları Baltık ülkelerinde kaydedildi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden Estonya, Litvanya ve Letonya, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne, 2005 yılında ise de NATO'ya üye olmuşlardı.



Fransa ve Belçika başı çekiyor



AB'nin kurucu ülkeleri arasında suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler ise Fransa ve Belçika olarak kaydedildi. Eurostat verilerine göre kasten işlenen cinayetlerde Fransa yüksek suç oranlarıyla üst sıralarda dikkat çekiyor. Fransa'da sadece bu yılın başından bu yana 121 kadın cinayeti işlendi. Suç oranlarında ciddi artışın yaşandığı Fransa'nın başkenti Paris'te ise resmi istatistik yayınlayan ONDRP adlı kuruluş, ortalamanın 16 katı daha fazla hırsızlığın yaşandığını duyurdu. Paris'in en tehlikeli mahallelerinin en turistik mahalleler olduğu belirtilen rapora göre uyuşturucu kaçakçılığı da ciddi boyutlarda seyrediyor.



Eurostat verilerine göre suç oranları istatistiklerinde Fransa'nın hemen ardından ise Güney Kıbrıs geliyor. 2016 yılında yaşanan terör saldırıları sonrasında Charles Michel (MR) hükümetinin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde sokaklarda askerlerin nöbet tuttuğu Belçika'da suç oranlarında ise Avrupa genelinin aksine düşüş yaşandı.



Cinsel suçlarda keskin bir artış yaşanıyor



AB üyesi ülkelerde işlenen cinsel suçlar ise artış göstermeye devam ediyor. Sadece 2013-2016 yılları arasında resmen kayda geçen cinsel suç içeren olay sayısı 197 binden 248 bine yükseldi. Yine sadece bu dönemde AB ülkelerinde cinsel suçlarda ortalama yüzde sekiz oranında artış kaydedildi. Gelişmiş ülkelerde ihbar oranlarının yüksek olmasına rağmen AB genelinde birçok suçun ise kayıt altına alınamadığı düşünülüyor.



AB istatistik kurumu Eurostat, en son 2016 yılına kadar kesin veriler sunan AB ülkelerindeki suç oranları verilerini önümüzdeki ay güncellemeye hazırlanıyor. Açıklanacak olan güncel verilerde artan ekonomik krizin de etkisiyle suç oranlarının daha da yüksek çıkması bekleniyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA