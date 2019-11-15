ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?
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ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, tutuklu IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilip yargılanması konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.

15.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:01
ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?

ABD'nin başkenti 'da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, tutuklu IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilip yargılanması konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.


ABD, Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan IŞİD militanlarını geri alıp yargılamasını isterken, Avrupa ülkeleri bu konudaki isteksizliklerini bir kez daha gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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