ABD ve Avrupa tutuklu IŞİD militanlarının geleceği konusunda nerede görüş ayrılığı yaşıyor?

15.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:01

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, tutuklu IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilip yargılanması konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.



ABD, Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan IŞİD militanlarını geri alıp yargılamasını isterken, Avrupa ülkeleri bu konudaki isteksizliklerini bir kez daha gündeme getirdi. Euronews.com'da Görüntüle