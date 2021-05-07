ABD ve Avrupa'nın 5 ülkesi Afgan güvenlik güçlerine verilen desteğin devamından yana
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ABD ve Avrupa'nın 5 ülkesi Afgan güvenlik güçlerine verilen desteğin devamından yana

ABD ve Avrupa'nın 5 ülkesi Afgan güvenlik güçlerine verilen desteğin devamından yana
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), NATO, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine uluslararası desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), NATO, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine uluslararası desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Berlin'de bir araya gelen Afganistan özel temsilcileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Afganistan'ın kendisini iç ve dış tehditlere karşı savunabilmesini sağlamak için Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine uluslararası desteğin devam etmesi gerekir." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2513 sayılı kararına bağlılığın vurgulandığı bildiride, özel temsilcilerin Afganistan'da bölgesel istikrara tehdit oluşturacak herhangi bir hükümetin zorla kurulmasına karşı çıkıldı.

Bildiride, sivil toplum liderlerine, din adamlarına, medya çalışanlarına, insan hakları savunucularına, sağlık personeline, yargı çalışanlarına ve diğer sivillere yönelik suikast faaliyetlerinin derhal sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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