ABD ve Almanya kepenkleri açıyor Korkanavirüse karşı normalleşme çalışmaları başladı.

Korkanavirüse karşı normalleşme çalışmaları başladı. ABD ve Almanya koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılan işletmeleri ay sonuna kadar yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Bunun yanında Almanya'da spor müsabakalarının da Mayıs ayında başlatılması planlanıyor.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) etkileri alınan tedbirlerle sınırlandırıldı. Ülkeler şimdi durma noktasına gelen ekonomilerini yeniden hareketlendirmenin hazırlığı içerisindeler. Özellik Almanya ve ABD gibi dünya ülkeleri, duraklama dönemi geçiren ekonomik faaliyetlerini hızlandırmanın planlarını yapıyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki çoğu işletmenin Mayıs'ta yeniden açılması için çalışma başlattı. Koronavirüs sürecinde 16 milyon kişinin işsiz kaldığı ABD'de ekonomik ağırlık arttı. Trump'ın işsizlik ile piyasalara ilişkin verileri düzenli takip ettiği ve başkanlığına zarar verdiğinden şikayetçi olduğu, ülkedeki çoğu iş yerini ay sonundan önce açmaya çalıştığı bildirildi.

Kurallara uyan işletmeler açılacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün 16 eyaletin başbakanı ile Covid-19 gündemiyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği toplantıda, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da, kurallara uymak kaydıyla lise seviyesindeki okulların ve berberlerin 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını belirtti.

Öte yandan Almanya'da bu dönemde piyasa odaklı bir ekonomik düzende ısrarcı olunacak. Alman Leopoldina Bilim Akademisi'nin, yayımladığı bildiride koronavirüs krizinden çıkış stratejileriyle ilgili adımlar açıklandı. Bildiriye göre Kısa vadeli finansal araçların bu dönemde kullanılmak üzere hazır tutulacak. Krizle ortak mücadele Avrupa Merkez Banka'sınca sağlanacak likidite, AB Bütçesi ve Avrupa Yatırım Bankasından sağlanacak destekler ve de Avrupa İstikrar Mekanizmasının sağlayacağı salgın odaklı kredileri kapsayabilir. Devletin hissedar haline geldiği şirketlerden geri çekilmesi ile kamu borcunun azaltılması da planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA