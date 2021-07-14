ABD ve Almanya'dan ithal "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür"e yönelik dampinge karşı önlem sürecek
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ABD ve Almanya'dan ithal "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür"e yönelik dampinge karşı önlem sürecek

ABD ve Almanya'dan ithal 'yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür'e yönelik dampinge karşı önlem sürecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Her 2 ülke için söz konusu eşyada dampinge karşı önlemin CIF bedelinin yüzde 7,93'ü oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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