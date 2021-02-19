ABD ve AB Salgınla Mücadelede Ne Kadar Başarılı?

Pew Araştırma Merkezi'nin yeni bir kamuoyu araştırması, Avrupa ve Amerika'da hükümetlerin Corona salgınıyla mücadelede başarılı olup olmadıklarına dair görüşlerin birbirinden çok farklı olduğunu gösterdi.