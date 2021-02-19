ABD ve AB Salgınla Mücadelede Ne Kadar Başarılı?
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ABD ve AB Salgınla Mücadelede Ne Kadar Başarılı?

19.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:49

Pew Araştırma Merkezi'nin yeni bir kamuoyu araştırması, Avrupa ve Amerika'da hükümetlerin Corona salgınıyla mücadelede başarılı olup olmadıklarına dair görüşlerin birbirinden çok farklı olduğunu gösterdi.

Pew Araştırma Merkezi'nin yeni bir kamuoyu araştırması, Avrupa ve Amerika'da hükümetlerin Corona salgınıyla mücadelede başarılı olup olmadıklarına dair görüşlerin birbirinden çok farklı olduğunu gösterdi. Ankete katılanlara, zorunlu aşılama konusunda ne düşündükleri de sorulmuş

ABD ve AB Salgınla Mücadelede Ne Kadar Başarılı?

Kaynak: DailyMotion.com

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