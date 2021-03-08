ABD ve AB'nin tarım kotaları görüşmeleri tamamlandı
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ABD ve AB'nin tarım kotaları görüşmeleri tamamlandı

08.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:03
ABD ve AB'nin tarım kotaları görüşmeleri tamamlandı

Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen, AB'nin Dünya ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki tarımsal ürün kotaların düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen, AB'nin Dünya ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki tarımsal ürün kotaların düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

Söz konusu ayarlamaların, Brexit sonrası koşullara uyum gereği olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu Tarım Komisyoneri Janusz Wojciejowski, "WTO çerçevesinde yapılan bu anlaşma, orijinal hacimleri koruyor ancak bunları AB ve Birleşik krallık arasında paylaştırıyor. Tarım ticaretine ve pazarlarımıza kesinlik ve istikrar sağlıyor" dedi.

Ancak, henüz Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmeyen anlaşma, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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