ABD ve AB'li yetkililer "seçim reformu" için Bosna Hersek'i ziyaret etti

AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD Dışişleri Bakanlığının Bosna Hersek'te Seçim Reformundan Sorumlu Temsilcisi Matthew Palmer, Bosna Hersek'te siyasi liderlerin seçim reformu görüşmelerinde ara buluculuk yapmak için başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Parlamentosunda yerel yetkililer ile bir araya geldi.

Seçim reformu görüşmelerine Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir Izetbegovic, Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) liderlerinden Nikola Spiric ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

Bosna Hersek Parlamenter meclisinin ve kurumların işlevselliğinin engellenmesi kabul edilemez

EEAS Direktörü Angelina Eichhorst, Bosna Hersek Parlamentosu meclis üyeleriyle yaptığı görüşmede, "Avrupa Birliği ve Amerika, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün, ülkedeki barış ve refahın korunması için ellerinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Parlamenterler meclisinin demokrasinin yuvası olması gerektiğini hatırlatan Eichhorst, "Burası kilit konuların tartışıldığı, vatandaşları rahatsız eden konuların çözüme kavuşturulacağı kutsal bir yerdir." dedi.

Bosna Hersek'teki siyasi krizin AB ve partnerleri için kabul edilemez olduğunu ifade eden Eichhorst, "Bu kriz, Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi için de kabul edilemez olmalıdır. Parlamentonun ve Bosna Hersek seviyesindeki bütün kurumların işleyişine engel olmak, ülke için büyük önem taşıyan kararların alınmasına da engel oluyor. Bosna Hersek düzeyindeki kurumların önündeki engeller acilen kaldırılmalı." çağrısında bulundu.

AB'nin bu engellemelerin acilen sona ermesini beklediğini söyleyen Eichhorst, "Bosna Hersek'teki tarafların, anayasa reformu ve seçim kanununun değişmesi hususunda anlaşmaya varması asıl hedefimiz ama bu noktaya hala gelemedik." diye konuştu.

Her milletin eşit haklara sahip olduğu, ayrımcı hükümlerin olmadığı bir seçim kanununun yürürlüğe koyulması gerektiğinin altını çizen Eichhorst, "Seçim yasasının değiştirilip, seçim süreçlerinin AB standartlarına entegre edilmesi bu ülkenin vatandaşlarının hakettiği temel bir haktır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'teki tüm vatandaşlar seçim yarışına eşit şartlar altında katılmalı

ABD Özel Temsilcisi Mathew Palmer de Bosna Hersek kurumlarının çalışır hale gelmesi için bu krizden çıkılması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek halkının seçimlere eşit şartlar altında katılmasının önemli olduğunu ifade eden Palmer, "Önceliğimiz her ses duyulsun ve her oy sayılsın. Bosna Hersek kamuoyu da bundan haberdar olsun. Bosna Hersek'teki tüm vatandaşlar seçim yarışına eşit şartlar altında katılmalı ve farklı seviyelerdeki, çeşitli pozisyonlar için aday olabilmelidir." diye konuştu.

Bu düzenlemelerin Bosna Hersek'in AB'ye girişi için önemli olduğunu belirten Palmer, "Bosna Hersek, iki entite, üç kurucu millet ve Brcko Özerk Bölgesi'nden oluşmaktadır. Tüm bölgelerdeki vatandaşlar eşit haklara sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığı'nın biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçilmektedir.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Hırvatların seçimleri boykot etmeleri halinde kendi partisinin de bu boykota destek vereceğini söyleyerek, "Sırp entitesinde seçim yapılmasını engelleyeceğiz." demişti.

ABD ve Avrupa Birliği'nden diplomatlar da Bosna Hersek'te seçmenlerin, etnik olarak ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve Hırvatların adil temsil edildiği bir seçim kanunu için yapılan reform çalışmalarına destek veriyor. Seçim reformunun bu yıl yapılacak genel seçimlerde uygulanabilmesi için kanuni değişikliklerin seçimlerden en az altı ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.