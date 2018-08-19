Abd, Vatandaşlarını Irak'a Seyahat Konusunda Uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını Irak'a yapacağı seyahat konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Irak'a gidecek vatandaşlarına yönelik yayınladığı uyarıda, bu ülkede bulunan ABD vatandaşlarının yüksek derecede terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski ile karşılaşabileceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Irak'ta güvenlik güçlerine düzenli olarak saldıran terör örgütleriyle silahlı gruplar, ABD vatandaşları için tehlike oluşturuyor" açıklamasını yaptı. - ERBİL