ABD vatandaşı Paul Whelan Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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BBC

ABD vatandaşı Paul Whelan Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski donanma mensubu ABD vatandaşı Paul Whelan, casusuluk suçlamasıyla Rusya'da görülen davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD vatandaşı Paul Whelan Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:30

ABD vatandaşı Paul Whelan, Rusya'da casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kapalı görülen duruşmayı eleştiren ABD'li diplomatlar yargı sürenin 'adil ve şeffaf olmadığını' söyledi.

Eski ABD donanma mensubu Paul Whelan, 28 Aralık 2018'de Moskova'da kaldığı otel odasında üzerinde bir USB bellek ile yakalanmış, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Güvenlik görevlileri, USB'nin içinde devlet sırlarının bulunduğunu söylüyordu.

Moskova mahkemesi Whelan'ı gizli bilgileri ele geçirmekten suçlu buldu.

ABD vatandaşlığının yanı sıra Whelan'ın İngiltere, Kanada ve İrlanda vatandaşlıkları da var.

Whelan daha önceki ifadelerinde suçlamaları reddetmiş ve bir Rus tanıdığından aldığı USB'nin içinde tatil fotoğrafları olduğunu düşündüğünü söylemişti.

ABD'li diplomatlar ise karar için yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor.

BBC

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