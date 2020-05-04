ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
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ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı

ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
04.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:05

Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'ne ABD uyruklu Juall Chester tarafından izinsiz ve yasa dışı olarak bırakılan kırmızı renkteki balıklardan, şüphe üzerine numune almak için 4 gün önce başlatılan arama faaliyetlerinden netice çıkmadı.

Konya'da, Altınapa Baraj Gölü'ne ABD uyruklu Juall Chester tarafından izinsiz ve yasa dışı olarak bırakılan kırmızı renkteki balıklardan, şüphe üzerine numune almak için 4 gün önce başlatılan arama faaliyetlerinden netice çıkmadı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Avrasya Amatör ve Sportif Olta Federasyonu tarafından da verilen destekle baraj gölü sularında ABD uyruklu Juall Chester tarafından bırakılan söz konusu balıkları bulabilmek için dar gözlü ağlarla başlatılan arama çalışmasının son bulduğu öğrenildi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, baraj gölünde balıkların bırakıldığı bölgede süren arama faaliyetlerinden bir sonuç alınamadığını belirterek, "Maalesef bu çalışmalara ilişkin herhangi bir veri elde edilemedi. Çalışmalar sona erdi, numune alınmak istenilen balıklar ise yakalanamadı" dedi.

Balıkları baraj gölüne bırakan ABD uyruklu Chester'in ifadesindeki özgürlüğüne kavuşturmak adına bu işi yaptığını söylese de kendilerine ve yetkililere bu anlattıklarının inandırıcı gelmediğini vurgulayan Bal, "Balıkları petshoptan aldığını söylüyor ama biz de araştırmamızda öyle bir balık satışının olmadığını belirledik. Balıklarda bir hastalık var da bunu barajdaki diğer balıklara bulaştırma gibi bir amacı mı vardı? Bunu da tespit edemedik. Çok masumane bir davranış da olabilir. Balığı almıştır, bakamıyordur, baraja bırakmıştır. ya da balıklara bir mikrop bulaştırılmıştır. Bulaştırılan mikroplu balıkları büyük olasılıkla da diğer balıklar yedi. Onlara bir bulaşma riski var mıdır? Biz bunun tespiti için uğraş verdik. Ama o balıkları yakalayamadık ve numune alamadık" diye konuştu.

ABD uyruklu Juall Chester, bir süre önce bindiği ticari taksi ile Altınapa Baraj gölüne gelmiş, buraya yanında getirdiği naylon poşet içerisindeki kırmızı renkteki gizemli balıkları göl sularına bırakmış, izinsiz ve yasa dışı olarak balıkları göl sularına bıraktığı gerekçesiyle Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 bin lira para cezası uygulanırken, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde polis tarafından kaldığı otelde gözaltına alınarak adliyeye çıkarılmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkma yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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