ABD Üssünün Taşınması Japonya'da Referanduma Sunuldu

Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün adanın farklı bir bölgesine taşınmasına ilişkin düzenlenen referandumda, seçmenlerin yüzde 70'inden fazlası, 'hayır' oyu kullandı.

Japonya'da merkezi hükümet ve Okinawa yerel hükümetini karşı karşıya getiren Ginowan şehrindeki ABD Deniz Kuvvetleri Futenma Hava İstasyonu'nun Nago şehrindeki Henoko bölgesine taşınması sürecine ilişkin planlanan referandum 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. Referandumda, seçmenlerin dörtte birinden fazlası, ABD askeri üssünün taşınması için adada hali hazırda devam eden denizden arazi doldurma çalışmalarına karşı oy kullandı.

Yüzde 72,2 'hayır'dedi

Pazar gecesi itibariyle tüm oyların sayıldığı referandumda, 434 bin 273 seçmen taşınma projesine karşı 'hayır' oyu verdi. 'Hayır' oyu veren seçmen sayısı oy verenlerin yüzde 72,2'sini oluşturdu. Projeyi onaylayanların sayısı ise 114 bin 933 kişi ile yüzde 19'a tekabül ederken, 52 bin 682 seçmen ise "hiçbiri" seçeneğine oy verdi. Kararsız seçmenlerin oranı, yüzde 8,8'de kaldı.

18 yaş ve üstü yaklaşık 1,5 milyon Okinawa sakininin oy kullanma hakkına sahip olduğu referandumda, katılım oranının yüzde 52,48'de kaldığı açıklandı.

Referandumun bağlayıcılığı bulunmuyor

Oy kullanan seçmenlerin çoğunluğunun üssün taşınma sürecine karşı olduğunu gösteren referandum sonucunun merkezi hükümet için bağlayıcılığı bulunmasa da, itiraz oranı mevcut yönetmeliğe göre belirlenen yüzde 25 sınırını aştığı için, Okinawa Valisi Denny Tamaki'nin sonucu Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD yönetimine bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Askeri üsse karşı olan bölge halkı ve Okinawa Valisi Denny Tamaki, oylama sonucunun, üssün taşınması konusundaki yerel muhalefeti ortaya koyduğunu ve sonucun merkezi hükümeti taşınma kararından vazgeçireceğini umuyor. Ancak, Tamaki'nin üs karşıtı kampanyası ve referandum sonucuna rağmen, merkezi hükümetin adada hali hazırda devam eden arazi dolgu çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan referandum ardından yaşanması muhtemel sürecin, merkezi hükümet ve Okinawa yerel hükümetleri arasındaki gerginliği daha da derinleşebileceği endişesi yaşanıyor.

'İtirazı açıkça ortaya koydu'

Adadaki ABD üssüne karşı yürüttüğü kampanya ile bilinen Okinawa Valisi Denny Tamaki, referandumun sonucunun, yerel halkın taşınma projesine itirazlarını açıkça gösterdiğini ifade etti. Projeden vazgeçilmesi için Japon ve ABD hükümetlerine çağrıda bulunması beklenen Tamaki, süreci durdurmak için tüm olası önlemleri alacağını söyledi.

Kamuoyu yoklaması istemişti

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapılan Okinawa valilik seçimleri süresince, taşınma planını engellemek üzere seçim kampanyası yürüten Denny Tamaki, 396 bin 632 oy alarak galip gelmişti. Bölgedeki Amerikan üssüne karşı yürüttüğü sert muhalefetle bilinen Tamaki, merkezi hükümeti süreci 'oldubittiye getirmekle' itham etmiş, kamuoyu yoklaması amacıyla referandum yapılacağını açıklamıştı. Hükümet ise taşınmanın tek makul seçenek olduğu görüşünde. - TOKYO

Kaynak: İHA