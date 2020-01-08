ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı?
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ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı?

Ülkede son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünyanın gözünü İran'a çevirdi. İran'ın Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerine saldırması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

08.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:34
ABD üslerine saldırı, uçak kazası, deprem... İran'da son 24 saatte neler yaşandı?

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonrası tüm dünya gözünü 'a çevirdi.


İran'ın 'taki (ABD) üslerine saldırması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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