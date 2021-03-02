ABD, uluslararası topluma Myanmar ordusu üzerindeki "baskıyı artırma" çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, uluslararası toplumu darbeye karşı düzenlenen protestoları şiddetle bastıran Myanmar ordusu üzerindeki "baskıyı artırmaya" çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mart ayı dönem başkanlığını devralan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, basın toplantısı düzenledi.

Thomas-Greenfield, uluslararası toplumu demokrasiyi yeniden tesis etmesi için darbeye karşı düzenlenen protestoları şiddetle bastıran Myanmar ordusu üzerindeki "baskıyı artırmaya" çağırdı.

Demokratik protestolarını sürdüren Myanmar halkının yanında olduklarını vurgulayan Thomas-Greenfield, BMGK'nin Myanmar konusunda daha yoğun toplantılar yapacağını kaydetti.

Thomas-Greenfield, Kuzey Kore ile ABD ilişkilerine de değinerek, Pyongyang yönetiminin halen "uluslararası barış ve istikrara karşı küresel bir tehdit" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'ye karşı alınan caydırıcı önlemleri, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli gördüklerini ifade eden Thomas-Greenfield, Biden yönetiminin Trump döneminde izlenen politikayı gözden geçirdiğini ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusundaki çabalarının devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Thomas-Greenfield, Rusya ile ilişkiler konusunda ise iki ülke arasında farklılıklar olduğuna dikkati çekerek, "Buna rağmen özellikle dünyaya barış, refah ve güvenlik getirmek için Güvenlik Konseyi'nde Ruslarla iş birliği yapmayı umduğumuz alanlar da var. Ortak bir zemin bulmanın yollarını bulmak görevimizdir." ifadesini kullandı.

ABD'nin Çin ile ilişkilerini ise "çok karmaşık" olarak nitelendiren Thomas-Greenfield, "Özellikle insan haklarıyla ilgili olarak önemli ölçüde anlaşamayacağımız alanlar olacak ancak Çinlilerle iklim değişikliği gibi iş birliği içinde çalışmayı umduğumuz bazı konular da var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun