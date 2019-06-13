ABD, uluslararası gerginliğe neden olan tanker saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi. Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İran'ın uzun süredir Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını sabote ettiğini, şimdi ise her noktada benzer saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Pompeo ayrıca, son 2 aydır İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara atıfta bulunarak, "Bu saldırı, İran'ın ABD ve ortaklarına karşı düzenlediği tehlikeli saldırılardan sadece bir tanesi. Bu provoke edici saldırılar, denizcilikteki 'sefer özgürlüğü' kurallarının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle