ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev telefonda görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev telefonda görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir zirveyi ele aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir zirveyi ele aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Sullivan ve Patruşev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel birçok endişe konusunun ele alındığına işaret eden Horne, "Sullivan ve Patruşev, ABD ve Rusya arasında başkanlık düzeyinde zirve beklentisini ele aldı ve iletişim içinde kalma konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Biden, 13 Nisan'da yaptıkları telefon görüşmesinde Putin'e üçüncü bir ülkede zirve teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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