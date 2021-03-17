ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

17.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:46
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu yılki NATO Zirvesi öncesi birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu yılki NATO Zirvesi öncesi birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ve Stoltenberg'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Sullivan'ın, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin NATO'ya olan bağlılığını dile getirdiğini aktaran Horne, "Sullivan, Stoltenberg'in, siber tehditler ve iklim değişikliği de dahil sistematik ve uluslar ötesi zorluklarla mücadelede NATO'nun kullanılmasının sürdürülmesi için başlattığı NATO 2030 girişimine desteğini dile getirdi." ifadesini kullandı.

Horne, Sullivan ve Stoltenberg'in NATO'nun Afganistan ve Irak misyonlarını ele aldıklarını ve Rusya'nın "istikrarı bozucu eylemlerinden" duydukları endişeyi dile getirdiklerinin altını çizerek, "Sullivan ve Stoltenberg, yüklerin paylaşılmasını genişletmek için müttefiklik çabalarına devam edilmesinin önemini vurguladı ve bu yılki NATO Zirvesi öncesi birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Görüşmede, Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Bilniken'ın Çinli yetkililer ile 18 Mart'ta yapacakları toplantının da gündeme geldiğini kaydeden Horne, "Sullivan, NATO'nun Hint-Pasifik ortakları ile diyaloğunu güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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