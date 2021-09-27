ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suudi Arabistan ve BAE'ye ziyarette bulunacak - Haberler
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suudi Arabistan ve BAE'ye ziyarette bulunacak

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suudi Arabistan ve BAE'ye ziyarette bulunacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de kapsayacak Orta Doğu turuna çıkacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de kapsayacak Orta Doğu turuna çıkacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ve beraberindeki heyetin, Suudi Arabistan ve BAE'yi de kapsayacak şekilde Orta Doğu turuna çıkacağını duyurdu.

Sullivan'ın beraberindeki heyette, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in de olacağına işaret edilen açıklamada, Sullivan'ın birçok bölgesel ve küresel konuda üst düzey yetkililer ile görüşeceği kaydedildi.

Öte yandan ziyaretin tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suudi Arabistan ve BAE'ye ziyarette bulunacak - Haberler
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