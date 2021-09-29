ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile bir araya geldi - Haberler
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanlığı, başkent Kahire'yi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya gelerek Libya'daki seçimler ve Gazze Şeridi gibi birçok konuyu görüştüğünü duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, başkent Kahire'yi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya gelerek Libya'daki seçimler ve Gazze Şeridi gibi birçok konuyu görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un 29 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ederek Mısırlı delegelerle, Libya'daki seçimlere ve bölgesel güvenliğe yönelik destek konuları üzerinde görüşmeler gerçekleştireceği belirtilmişti.

Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kahire'yi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geldiği ve ikilinin, Libya'da yaklaşan seçimlerle ilgili uluslararası çabaları yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı El-Sisi ve Sullivan'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşası, Etiyopya'da yer alan Rönesans Barajı (GERD), ikili ilişkiler ve Tunus, Suriye, Yemen ve Irak'taki durumları da masaya yatırdığını aktaran Cumhurbaşkanlığı, Beyaz Saray'ın dün Sullivan'ın ziyareti sırasında da gündemde olacağını belirttiği insan hakları konularına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunmadı. - KAHİRE

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile bir araya geldi

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