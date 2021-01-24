ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü

24.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:34
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulllivan, İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" bir şekilde bağlı olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulllivan, İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in güvenliğine "sarsılmaz" bir şekilde bağlı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ve Ben-Shabbat'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Sayın Sullivan, Başkan Biden'ın İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bir şekilde bağlılığını bir kez daha ifade etti." ifadelerine yer verilerek, Sullivan'ın aynı zamanda Ben-Shabbat'ın iki ülke ilişkilerine katkılarından da övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Sullivan ve Ben-Shabbat'ın gelecek aylarda ortaklığı genişletme imkanlarını da görüştüklerine dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas ile vardığı normalleşme anlaşmalarına da katkılar yapılmasının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sullivan, ABD'nin İsrail ile tüm bölgesel güvenlik konularında yakın iletişim halinde olacağını teyit etti. Aynı zamanda, Sullivan, önemli müzakerelere devam edilmesi için yakın zamanda bir stratejik diyalog başlatılması davetinde bulundu." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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