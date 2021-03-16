ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile telefonda görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Dış Politika Başdanışmanı Emmanuel Bonne, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Dış Politika Başdanışmanı Jan Hecker, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ile konferans yöntemiyle yaptığı telefon görüşmesinde, Joe Biden yönetiminin Avrupalı ortakları ile yakından çalışacağını vurguladığı bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Bonne, Hecker ve Lovegrove ile telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Horne, "Sullivan, küresel güvenlik sıkıntıları ile mücadelede transatlantik müttefikliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve Biden yönetiminin, Avrupalı ortaklarımız ile yakından çalışmaya bağlı olduğunu bildirdi." ifadesini kullandı.

Sullivan'ın görüşmede, kendisi ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın 18 Mart'ta Çinli yetkililer ile yapacağı görüşmeye ilişkin de bilgi verdiğini aktaran Horne, 4 ulusal güvenlik danışmanının, Afganistan, İran, Libya, Ukrayna ve Rusya'ya ilişkin ortak öncelikleri de ele aldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan