Sullivan, Çin'in Dış Politika Danışmanı Jiechi ile yarın Roma'da görüşecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere yarın İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Çin'in Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile görüşmek üzere yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde iki ülke arasındaki rekabeti yönetme çabaları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkisine odaklanılacak" denildi.

Sullivan ise Rusya'nın diğer ülkeleri biyolojik veya kimyasal saldırılar başlatmakla suçlaması hakkında, "Bunu kendilerinin yapmak üzere olduklarını söyleyebilirim. Çin ve diğer ülkeler Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım etmeye çalışmamalı. Ne Çin'in ne de başka bir ülkenin Rusya'nın bu kayıplarını telafi etmeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD, ÇİN'İN RUSYA'YA YARDIM EDECEĞİNİ İDDİA EDİYOR

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik eleştiri yapmaktan kaçınan Çin yönetimi, ABD tarafından Rusya'ya yardım etmekle suçlanıyor. Beyaz Saray, Çin'i, Ukrayna'nın Amerikan desteğiyle kimyasal ve biyolojik silah laboratuvarları işlettiğine dair yanlış Rus iddialarını yaydığını söylemişti.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel