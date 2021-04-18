ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Afganistan'ın geleceği konusunda kimse garanti veremez"
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Afganistan'ın geleceği konusunda kimse garanti veremez"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: 'Afganistan'ın geleceği konusunda kimse garanti veremez'
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'ın geleceğinin nasıl olacağı konusunda garanti veremeyeceklerini söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'ın geleceğinin nasıl olacağı konusunda garanti veremeyeceklerini söyledi.

ABD'nin 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki askerlerini geri çekeceği açıklaması tartışılırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Fox News kanalında konuyu değerlendirdi.

Sullivan, gerekli istişarelerin sonucunda bu kararın alındığını kaydederek, Başkan Joe Biden'ın yeniden ABD askerlerini Afganistan'a gönderme gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

2011'de Amerikan askerlerinin çekildiği Irak'ta daha sonra DEAŞ terör örgütünün ortaya çıktığı hatırlatılan Sullivan, Afganistan'da da benzer bir senaryonun mümkün olup olmadığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Ülkede (Afganistan'da) neler olacağına ilişkin herhangi bir garanti veremem, kimse veremez. ABD'nin tüm yapabileceği Afgan güvenlik güçlerine, yönetimine ve halkına gerekli kaynak ve imkanları sunmak, gerekli eğitim ve ekipmanları temin etmekti. Biz bunu yaptık, şimdi Amerikan askerlerinin eve dönmelerinin ve Afgan halkının da kendi ülkelerini savunma konusunda adım atmalarının zamanıdır."

Sullivan, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi konusundaki kararın haklı gerekçelere dayandığını savundu ve yeniden bir terör tehdidi ortaya çıkması durumunda Afganistan ya da başka ülkelerle ilgili gerekli adımları atmaya her zaman hazır olacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının, 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini ve çekilme işleminin 1 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu.

Taliban ise ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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