ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’a virüs bulaşma riskinin olmadığı belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'a virüs bulaşma riskinin olmadığı belirtildi.

Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan O'Brien, çok kısa süre önce Avrupa seyahatinden dönmüştü. Seyahatte çekilen fotoğraflarda O'Brien, İngiliz mevkidaşı Mark Sedwill, İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Edward Llewellyn ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile birlikte sosyal mesafe kuralı gözetmeden ve maskesiz şekilde görüntülenmişti.

Koronavirüs, son aylarda bazı Beyaz Saray çalışanlarına bulaşmış ve bu kişiler evlerinde ya da hastalığı daha ağır geçirmeleri halinde hastanede karantinaya alınmıştı. Ancak O'Brien, Beyaz Saray'da koronavirüs bulaşan en yüksek düzeydeki yetkili oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hafif belirtiler gösteriyor ve ofisinin dışında, güvenli bir bölgede karantina altında çalışmaya devam ediyor. Başkan'a ya da Başkan Yardımcısı'na virüsü bulaştırma riski yok. Ulusal güvenlik konseyinin çalışmaları da hiçbir aksama olmadan devam ediyor." denildi.

CNN'e konuşan bazı yetkililer ise O'Brien'ın Perşembe günü Beyaz Saray'ı aniden terk ettiğini ve o günden bu yana evden çalıştığını söyledi. Habere göre O'Brien'ın testinin pozitif çıktığı ulusal güvenlik biriminde çalışanlara bildirilmedi, çalışanlar bu haberi pazartesi günü basına yansıdığında öğrendi.

O'Brien'ın, testinin pozitif çıktığının duyurulduğu pazartesi gününden önce yakın zamanda Başkan Trump'la görüşüp görüşmediği bilinmiyor. En son birlikte görüntülendikleri tarih ise 10 Temmuz. Ancak Perşembe gününe kadar Beyaz Saray'da çalıştığı biliniyor.

ABD basınına göre son anketler, Trump'ın koronavirüsle mücadele stratejisinin seçmen tarafından eleştirildiğini ve bu sebeple 3 Kasım'daki seçimler için desteğinin azaldığını gösteriyor. Yakın zamana kadar maske takma konusunda isteksiz olan Trump, ilk kez geçen hafta Amerikalıları maske takmaları konusunda uyarmıştı. Ancak bu uyarının ardından kalabalık mekanlarda verdiği fotoğraflarda kendisinin yine maske takmadığı görüldü.

Trump'ın dördüncü ulusal güvenlik danışmanı

Robert O'Brien, Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın istifası sonrası Eylül 2019'da göreve getirilmiş; dış politika konusundaki deneyimsizliği ve düşük profil gösterdiği gerekçeleriyle bu göreve getirilmesi eleştirilmişti.

O'Brien, Trump'ın 2017'de göreve geldiğinden beri 4. ulusal güvenlik danışmanı oldu.

ABD'de koronavirüs vaka sayıları da artıyor. Günlük can kaybı da geçen hafta 1000'in üzerine çıkmıştı. Son olarak Pazar günü 558 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.