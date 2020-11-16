ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Biden yönetimine "geçiş" değerlendirmesi Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın hala seçimleri kazanma şansı olduğunu ancak sonuçların netleşmesi durumunda Joe Biden yönetimine "profesyonel bir geçiş süreci" olacağını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın hala seçimleri kazanma şansı olduğunu ancak sonuçların netleşmesi durumunda Joe Biden yönetimine "profesyonel bir geçiş süreci" olacağını açıkladı.

O'Brien, The Hill isimli internet haber sitesine verdiği röportajda, mahkemelerin seçimlerde büyük çaplı hile tespit etmesi durumunda Trump'ın hala seçilme şansı olduğunu vurguladı.

Şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri kazandığını belirten O'Brien, "Yeni bir yönetim olacaksa başa gelip politikalarını uygulamayı hak ediyorlar. Biden ekibi ile bazı görüş ayrılıklarımız olabilir ama seçimin kazananı oldukları kesinleşirse -ki şu anda öyle görünüyor, Ulusal Güvenlik Konseyinde profesyonel bir geçiş süreci yürüteceğiz. Bundan şüpheniz olmasın." yorumunu yaptı.

O'Brien, Trump ekibinin yürüttüğü davalardan sonuç alınamaması durumunda geçiş sürecine geçilebileceğinin altını çizdi.

2000'de yapılan başkanlık seçimlerinde dönemin adayları George W. Bush ve Al Gore arasındaki başkanlık yarışının da mahkemeye taşındığını anımsatan O'Brien, "O dönem hatırlıyorum, geçiş süreci aralık ortasında başlamamıştı." diye konuştu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan