ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kabil'de tahliye için bekleyenlere yönelik DEAŞ tehdidini doğruladı
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kabil'de tahliye için bekleyenlere yönelik DEAŞ tehdidini doğruladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kabil'de tahliye için bekleyenlere yönelik DEAŞ tehdidini doğruladı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye edilmeyi bekleyen ABD vatandaşları ve Afganlara yönelik "DEAŞ tehdidi" bulunduğunu doğruladı.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye edilmeyi bekleyen ABD vatandaşları ve Afganlara yönelik "DEAŞ tehdidi" bulunduğunu doğruladı.

Sullivan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tehdit gerçek, kritik ve devam ediyor." dedi.

Ellerindeki tüm imkanlarla bu tehdidi önlemeye odaklandıklarını vurgulayan Sullivan, sahadaki Amerikan askerlerinin hava sahasını olası terör saldırılarına karşı savunmak için çok sayıda farklı yöntemler kullandığını belirtti.

ABD'nin olası bir terör saldırının nerede olacağına ilişkin istihbarat yetkilileri ile de çalıştığını aktaran Sullivan, bu tehdidi son derece ciddiye aldıklarını ve önlemek için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.

Sullivan, son 24 saatte ise Kabil'den 7 bin 500'den fazla kişiyi tahliye ettikleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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