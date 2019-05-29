ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: BAE açıklarında tankerlerin çarptığı mayınlar çok büyük...

Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu ay başında Umman Körfezi'nde seyreden petrol tankerlerine hasar veren deniz mayınlarının "İran'dan geldiğinin neredeyse kesin olduğunu" söyledi.

Bolton, bu iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmazken, Tahran yönetimi Bolton'un sözlerini "gülünç" diye tanımladı.

Olay, ABD ve İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı.

Geçen Cuma günü de Amerikalı Koramiral Michal Gilday "bunun (saldırının) İran lider kadrosunun en üst düzeylerine kadar gittiğinden çok emin olduğunu" söylemişti.

Uzun süredir İran'da rejim değişikliğini savunan Bolton da BAE ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gilday'e benzer ifadeler kullandı.

Bolton "Bundan kimin sorumlu olduğu konusunda, Washington'da kimsenin aklında bir soru işareti yok. Kim yapacak ki bunu? Nepal'den birileri mi?" diye konuştu.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Bolton'ın suçlamalarını reddetti.

Musavi "Uzun bir İran karşıtı politika izleme sicili olanların görüşmesinde, bu gülünç iddiların dile getirilmesi garip değil. İran'ın stratejik sabrı, ihtiyatlı tavrı ve savunma gücü, Bolton ve diğer savaş çığırtkanlarının oyunlarını boşa çıkartacaktır." dedi.

Olayla ilgili neler biliniyor?

Çok fazla ayrıntısı açıklanmayan saldırı, 12 Mayıs Pazar günü yerel saatle 06: 00'da, Hürmüz Boğazı'nın hemen dışında, Füceyre Emirliği'nin doğusundaki BAE karasularında gerçekleşti.

BAE makamları, "sabotaj saldırısında" dört geminin hedef alındığını açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak Suudi Arabistan iki petrol tankerinde "önemli hasar oluştuğunu" açıkladı.

Saldırıya uğradığı belirtilen tankerlerden biri Norveç, diğeri de BAE bandıralıydı.

BAE, henüz saldırıdan kimseyi sorumlu tutmadı.

Olay, ABD ve İran ilişkilerini nasıl ilgilendiriyor?

Kağıt üzerinde pek ilgisi yok. ABD gemisi hedef alınmadı ve İran'ın saldırıya karıştığına dair herhangi bir kanıt da sunulmadı.

Ancak ABD, saldırıyı kendisine ve müttefiklerine karşı, İranlı liderler tarafından onaylanan daha büyük bir "kampanyanın" parçası olarak görüyor.

Bolton, İran destekli güçlerin 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki petrol pompalama istasyonuna da insansız hava araçlarıyla saldırdığını, 19 Mayıs'ta da Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye bir roket attıklarını söyledi.

John Bolton ayrıca, tankerlere yönelik saldırıdan birkaç gün önce Suudi Arabistan'ın Yanbu limanında "başarısız bir saldırı düzenlendiğini" savundu.

İran ise, Suudi Arabistan ve Irak'taki saldırılarla bir ilgisi olmadığını söylüyor.