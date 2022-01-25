ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, BAE ve Suudi Arabistan'ın Washington büyükelçileri ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyükelçileri ile İran destekli Husilerin bu ülkelere yönelik saldırılarını görüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyükelçileri ile İran destekli Husilerin bu ülkelere yönelik saldırılarını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Reema bin Bender El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede, son dönemde İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'de sivil hedeflere yönelik saldırıları ile Husilerin yaptıklarından sorumlu tutulmasına yönelik çabalar ele alındı.

Sullivan görüşmede ABD'nin hem BAE hem de Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha dile getirdi.

BAE ve Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki savaşın siyasi süreç yoluyla bitirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki çabalara destek sözünü de memnuniyetle karşılayan Sullivan, savaştaki tüm tarafların uluslararası insan hakları kanunları çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.