ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Windows 10'da güvenlik açığı buldu Microsoft harekete geçti

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:56

Microsoft, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Windows 10 işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulduğu uyarısının ardından yeni yazılımı için yama sürümü geliştireceğini açıkladı.



NSA, Windows 10 işletim sistemindeki güvenlik açığının oldukça tehlikeli olduğunu ve siber saldırı amacıyla bilgisayar korsanları (hacker) tarafından kullanılabileceğini kaydetti. NSA Siber Saldırı Direktörü Anne Neuberger, salı günü bildirdiği yazılım hatasını "güven zedeleyici" olarak tanımlarken, durumun "saldırının ortasında kalan biri adama benzediğini", güvenlik açığının sömürülmesi durumunda kullanıcıların bağlantı şifrelerinin tehlikeye girerek yazılımı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle